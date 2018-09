publié le 13/09/2018 à 11:30

Quel magnifique duo d'acteurs. Avec en tête d'affiche Francis Huster et Fanny Cottençon, la nouvelle pièce écrite par Laurent Ruquier, Pourvu qu'il soit heureux, se dévoile un peu plus. On connaît l'écriture ciselée et intelligente de l'animateur des Grosses têtes sur RTL.



La pièce de théâtre raconte l'histoire d'un couple qui apprend, par hasard que leur fils unique est homosexuel. Maxime et Claudine sont en vacances à Concarneau, lui va acheter le journal, comme tous les matins et voilà qu'il découvre en Une de Voici son fils de 23 ans, main dans la main avec un acteur très connu. Et là, c'est le drame...

La pièce est découpée en trois actes, avec une inversion des rôles très réussie. Tout y passe, tous les clichés possibles et imaginables pour comprendre pourquoi leur fils est homosexuel. "Tu l'as trop couvé" dit le père, "tu n'étais jamais là, il n'a pas eu de modèle masculin" répond la mère.

"Laurent Ruquier a le courage de passer au deuxième étage, qui est l'homophobie (...) la responsabilité est exactement comme à l'époque du racisme du côté de l'éducation", explique Francis Huster.



Pour découvrir cette fabuleuse pièce, rendez-vous au Théâtre Antoine à partir de ce jeudi 13 septembre 2018.