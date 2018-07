Douglas Kennedy : "La bibliothèque de New-York, c'était mon échappatoire"

publié le 31/07/2016 à 15:23

Chaque dimanche, un ou une auteur vous invitera à visiter un lieu qui lui est cher. Aujourd'hui, direction New-York en compagnie de Douglas Kennedy.

Le romancier américain a quitté sa ville natale en 1977 pour s'installer d'abord à Dublin puis à Londres. Depuis qu'il connaît le succès, l'auteur de L'Homme qui voulait vivre sa vie passe également une partie de son temps à Paris et à Berlin. Mais ce n'est qu'en 2013 qu'il a renoué avec la cité de ses origines.





Douglas Kennedy nous attend chez lui, dans l'appartement qu'il occupe désormais lors de ses séjours new-yorkais en plein cœur de Manhattan, sur la Cinquième avenue, à un bloc de l'Empire State Building."Ici, c'est idéal pour l'écriture, car c'est très très calme", explique l'auteur. L'entrée de l'appartement donne sur la 5e avenue, mais une fois sur la terrasse, on se rend compte du calme ambiant. "C'est très années 30 ici avec des anciens immeubles", décrit Douglas Kennedy.

La visite se poursuit sur la 35e avenue, avec des hôtels et des magasins populaires. "C'est New-York, c'est un grand mélange", résume l'auteur. Dans "la ville qui ne dort jamais", c'est fascinant d'explorer la ville qui effectivement a des bars et des restaurants ouverts jusqu'à tard. Douglas Kennedy pénètre ensuite dans la bibliothèque de la ville, son endroit préféré. "Le premier voyage de ma vie seul, c'était ici et ça reste un endroit magnifique. Cette bibliothèque, c'est mon échappatoire", conclut l'auteur.