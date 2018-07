publié le 28/09/2016 à 09:56

Cinéma

Une comédie française particulièrement attendue sort en salles ce mercredi 28 septembre : Radin !, de Fred Cavayé avec Dany Boon et Laurence Arné. Une étude de mœurs menée comme un thriller, qui raconte l'histoire de François Gautier, un professeur de violon virtuose qui se gâche la vie depuis l'enfance à cause de sa terreur de dépenser de l'argent.

Dany Boon dans "Radin !" Crédit : Capture d'écran / Mars Films

Télévision

Fin du suspense pour la reprise de Danse avec les stars. La 7e saison débutera le 15 octobre, a annoncé TF1 le 27 septembre. Une nouvelle qui a réjoui les fans, après les succès des dernières éditions et la victoire l'an passé de Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova. Le casting s’est dévoilé petit à petit et on sait désormais que Sylvie Tellier, Olivier Minne, Julien Lepers ou encore Valerie Damidot feront partie de l’aventure. Et ce ne sera pas la seule nouveauté de l'année !

Une partie du casting de la saison 7 de "DALS" Crédit : Twitter Christian Millette

Musique

Deux ans après son dernier album, elle est de retour. Hélène Ségara revient avec Amaretti, un album de reprises de chansons italiennes. Née d'un père italien, la chanteuse n'a jamais caché son amour pour la musique transalpine. On se souvient de ses duos à succès avec Andrea Bocelli ou Laura Pausini. Cette fois, l'artiste a plongé dans ses souvenirs.

Hélène Ségara, lors d'un concert à Bercy le 16 décembre 2011 Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP

