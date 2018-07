Claude Nougaro et Django Reinhardt en livres-CD jeunesse

Claude Nougaro enchanté et Monsieur Django et lady Swing

publié le 28/10/2017 à 15:59

Sur une idée de la troisième fille de Claude Nougaro, Théa Nougaro propose 12 chansons avec pour chacune une anecdote en fin de livre. Théa d'expliquer sa démarche :

"Quand j'ai été maman, ma fille me posait énormément de questions sur les chansons de son grand-père, alors j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de chacune de ces chansons".



On apprend ainsi que pour la magnifique chanson "le coq et la pendule", Claude Nougaro s'inspire de son complice pianiste, arrangeur et compositeur, Maurice Vander qui habitait dans une ancienne ferme du Poitou avec sa femme Huguette d'origine suisse pays des horloges.

"Claude Nougaro permettait une grande liberté à celui qui l'écoutait raconte encore Théa Nougaro, et quand je lui demandais : 'Est-ce que tu as voulu dire ça dans cette chanson ?'. Il répondait : 'si tu l'entends comme ça alors... c'est ça'"

Claude Nougaro avait un rêve : il aurait voulu être très grand, svelte et noir... et Théa Nougaro de préciser "et polyglotte ! Il n'a pas pu réaliser tous ces rêves, mais polyglotte à travers la musique qui est universelle, oui ça c'est un rêve qu'il a réussi à réaliser".

Claude Nougaro enchanté Crédit : Les éditions des braques

Dans Nougaro enchanté vous trouverez les textes de chaque chanson, c'est important car ça commençait souvent comme ça, se souvient Thea Nougaro : "À chaque fois qu'il écrivait quelque chose de nouveau il nous le lisait... Et ça avait une autre résonance d'entendre le texte lu".



Claude Nougaro n'avait pas la fibre paternel, c'était comme ça, ça ne l'a pas empêché de laisser des monuments comme Cécile ma fille émerveillé par sa première fille : Cécile. La chanson se glisse dans ce CD.



Claude Nougaro enchanté aux éditions des braques, 18 euros. 12 chansons.

Django et Lady Swing Crédit : Gautier Languereau

Autre livre, autre pépite, autre coup de coeur RTL : Monsieur Django & Lady Swing... Django pour Django Reinhardt.



Une histoire de Bernard Villiot, mise en musique par le talentueux Amazing Keystone Big Band qui a invité pour l'occasion Didier Lockwood. Un conte musical en livre CD raconté par Guillaume Gallienne.

Monsieur Django & Lady Swing Crédit : Gautier Languereau

"L'instrumente" s'appelle "lady swing" et c'est une guitare. L'histoire est donc celle d'une rencontre entre Django Reinhardt et un petit garçon violoniste, Leo Leblanc, qui décide de ne plus quitter son idole, jusqu'à s'embarquer en cachette dans les valises de l'artiste. Léo est sur un nuage.



Ce livre-disque porté par le talentueux Amzing Keystone Big Band est un voyage musical du blues au swing en passant par le be-bop jusqu'à ce standard tzigane apothéose de l'histoire avec Didier Lockwood au violon : Minor Swing.

> Monsieur Django et Lady Swing par Guillaume Gallienne et The Amazing Keystone Big Band

En fin de livre vous pourrez découvrir les coulisses musicales de cette création, comment on a arrangé pour Big Band de jazz les meilleurs morceaux de Django Reinhardt créés originellement en majorité pour un tout petit nombre d'instruments.



Chaque morceau ayant une histoire, elle est racontée ici.

Monsieur Djando et Lady Swing par l'Amazing Keystone Big Band aux éditions Gautier Languereau, le livre + le CD : 23,80 euros.



Notez que l'Amazing Keystone Big band se produira sur la scène de la salle Pleyel le 10 mars, et qu'il existe une version "parents" de cette histoire. Sans parole, 100% musique sous le titre Django Extended dans lequel les arrangements sont développés pour laisser la part belle aux quatre prestigieux invités : Didier Lockwood (violon), Stochelo Rosenberg (guitare), Thomas Dutronc (guitare) et Marian Badoi¨ (accordéon).