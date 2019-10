Céline Dion et Charles Aznavour dans le Stop ou Encore du 29 Septembre 2019

publié le 29/09/2019 à 08:54

Après le succès des rééditions de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band et de l’album blanc, gagnez ce weekend celle très attendue d’Abbey Road. Bien qu'étant sorti avant Let It Be, Abbey Road est le dernier album enregistré par les Beatles. Après les dissensions intervenues pendant l’enregistrement des sessions qui donneront Let It Be, Les Beatles décident de se réunir et de donner le meilleur d’eux. George Harrison a pour la première fois 2 titres sur un album (Something et Here Comes the Sun), et pour la première fois également une de ses chansons, Something, est la face A du nouveau single. Abbey Road est l’album des Beatles le plus vendu dès sa sortie, avec plus de 30 millions d’exemplaires écoulés. Le groupe crée encore une fois l’évènement et accouche d’un nouveau chef-d’œuvre. Le 26 septembre sera le 50ème anniversaire de la sortie de cet album mythique. A cette occasion l’album a été entièrement remixé par Giles Martin, et fait l’objet d’une réédition multiformats.

Contenu de l’édition Super Deluxe (3 CD+ 1 Blu-ray) :

Format livre identique à Sgt. Pepper’s et à l’album blanc

CD 1 : Nouveau mix stéréo de l’album

CD 2 + CD 3 : Demos et Outtakes DISC 4 (Blu-ray): Mix Dolby Atmos de l’album / Mix 5.1 de l’album / Mix stéréo haute résolution de l’album /

Edition limitée

Contenu de l’édition 2 CD Deluxe digipak et 3 LP Deluxe :

CD 1 / LP 1 : Nouveau mix stéréo de l’album

CD 2 / LP 2 et LP 3: Demos et Outtakes

Edition limitée

Contenu de l’édition 1 CD : Nouveau mix stéréo de l’album

Contenu de l’édition 1 LP : Nouveau mix stéréo de l’album

