publié le 14/07/2018 à 09:05

C'est le rendez-vous incontournable du 14 Juillet. Partout en France, la fête nationale sera célébrée par des défilés, des bals populaires, des spectacles musicaux... Et surtout des feux d'artifice. Mais toutes les villes ne lancent pas les festivités pyrotechniques à la même heure, ni à la même date.



À Toulouse et à Rennes, les festivités débutent dès le vendredi 13 juillet. À Toulouse, il sera tiré depuis des radeaux sur la Garonne, à 22h30. À Rennes, le show débutera à 23h15 au stade Bellangerais, et pour le bouquet final, ce sont les habitants qui ont voté pour leur musique préférée.

En cette année de Coupe du Monde, le thème foot était incontournable. À Tours, le spectacle pyrotechnique mettra en scène les couleurs de plusieurs grandes nations de football comme le Portugal, le Sénégal, la Suède ou encore l'Argentine.

Il faut donc se préparer à un week-end riche en émotions, puisque la finale de la Coupe du monde de football entre la France et la Croatie dimanche 15 juillet à 17 heures.

