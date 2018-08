"Les Invisibles" d'Antoine Albertini est dans "C'est à lire"

publié le 13/05/2018 à 09:10

La balle est entrée par le cou, côté arrière droit. Elle a fait un trou, de la taille d’un doigt. À la sortie, c’est effroyable : un orifice assez large pour y enfoncer le poing sans toucher les bords. Aucun papier sur le cadavre retrouvé le 16 novembre 2009 sur "la route de l’ancienne voie ferrée de San Giuliano", dans la plaine orientale de la Corse.



Les gendarmes parviennent à établir qu’il s’agit d’El Hassan Msarhati, 40 ans, Marocain, travailleur clandestin. Un parmi des milliers d’autres, venus d’Afrique du Nord, via l’Espagne et Marseille, pour servir d’ouvriers agricoles dans l’Île de Beauté. Appellation usurpée dans le cas présent. Ce sont des esclaves modernes, qui ramassent les jolies clémentines à feuilles dont vous vous régalez. Ils sont payés mal ou très mal, selon le bon vouloir du patron. Ils vivent entassés dans des gourbis infects.

Pour autant, ce sont des "Invisibles". Sans eux, il n’y aurait pas d’agriculture dans l’île. En Corse, tout le monde le sait. Et tout le monde se tait. Mais El Hassan avait commencé à parler aux journalistes. Pour dénoncer les responsables. C’était fin octobre 2009. Deux semaines avant son assassinat. Pendant quatre ans, les gendarmes vont s’échiner à retrouver le ou les tueurs. Ils feront chou blanc.

C’est cette histoire criminelle et sociale, terrible et absolument vraie que raconte Antoine Albertini. Il est journaliste en Corse, amoureux de son île mais pas pour autant aveugle. Son enquête dévoile l’envers du paradis en évitant tous les clichés habituels sur la Corse et ses habitants. Ça nous change agréablement.

Les Invisibles, d’Antoine Albertini, est paru aux éditions Jean Claude Lattès.