C'est à lire : "L’Héritage des espions", de John le Carré

publié le 08/04/2018 à 10:02

Au pire moment de la guerre froide, les services secrets britanniques lancent l’opération "Windfall". Objectif : infiltrer la redoutable STASI est-allemande et démanteler ses réseaux après avoir "retourné" quelques agents hauts placés. Alex Leamas, de la station de Berlin du MI6, est en charge de l’opération, qui tourne au fiasco le plus complet. Leamas et sa compagne Liz Gold sont abattus par les Vopos tout près du Mur. "Windfall" passe aux oubliettes de l’Histoire de l’espionnage.



Un demi-siècle plus tard, "Windfall" réapparaît sous la forme d’un courrier recommandé qui parvient dans une ferme de Bretagne intérieure. Il est adressé au retraité Peter Guillam. Dans les années 60, il était le bras droit du célèbre et redouté Georges Smiley, patron mythique des services secrets de sa gracieuse Majesté, rebaptisés "le Cirque". Ce sont eux qui ont imaginé "Windfall". Ce sont eux qui ont sacrifié les deux agents abattus à Berlin. C’est en tout cas la thèse de leurs descendants, qui les attaquent en justice.

Smiley est introuvable. Mais Guillam se rend à Londres et affronte les fantômes du passé. Et les abrutis du temps présent… les jeunes coqs sur-diplômés censés être la relève de Smiley et de sa bande. Deux mondes et deux époques magnifiquement mis en scène par l’inoxydable John le Carré qui livre à 86 ans son roman sans aucun doute le plus nostalgique. C’est d’une intelligence et d’une finesse redoutables.

L'héritage des espions" de John Le Carré Crédit : Seuil

L’Héritage des espions, de John le Carré, vient de paraître au Seuil.