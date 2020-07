"Avec Cloclo, on touche à l'intime de l'intime", raconte le producteur du biopic

Thibault Grabherr et Anouchka de Williencourt

15/07/2020

et Le Service Culture

publié le 15/07/2020 à 12:29

Le film de Florent-Emilio Siri sorti en 2012 suivait la vie de Claude François de son enfance en Egypte à sa mort dans son appartement parisien en mars 1978. Pour le producteur Cyril Colbeau-Justin l'histoire de ce biopic était aussi un peu la sienne. "Là Cloclo, on touche à l'intime de l'intime. Ma première femme, la mère de mes deux premiers enfants est la fille d'une Claudette, la plus connue, la blonde, Julie avec la coupe au carré. Claude François junior et Marc je les connais depuis toujours aussi", note le producteur.

L'idée de ce film est venue après le visionnage d'un documentaire signé Mireille Dumas. "Un documentaire brillant où elle racontait les méandres de son esprit, ses travers, ses contractions, ses complications, son mal-être. Et il m'apparaît Jérémie Renier." L'acteur principal deviendra, face aux caméras, un Claude François plus vrai que nature.

Pour le producteur, il n'était pas question de faire une hagiographie ou un pamphlet anti-Cloclo. Le biopic devait se rapprocher le plus possible de la vérité. Les relations avec Claude François junior sont bonnes et il donnera un accès total aux équipes du film. Les relations compliquées avec son père qui ne voulait pas qu'il devienne chanteur, avec France Gall dont la lumière commençait à l'éclipser, sa carrière, ses enfants... Cloclo n'élude rien.



