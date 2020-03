publié le 18/03/2020 à 14:51

Comme tous les jours depuis lundi, Stéphane Bern et la bande de A La Bonne Heure continuent de vous accompagner entre 11h30 et 12h30 sur RTL ! Depuis sa maison dans le Perche, l'animateur adresse quelques mots de soutien à tous les auditeurs de la radio : "Une pensée pour vous tous qui êtes confinés chez vous, ainsi qu'aux personnels de santé qui se bat avec courage, les routiers et les transporteurs grâce à qui il n'y a pas de pénurie dans nos magasins d'alimentation".

Avec nous ce matin au téléphone : André Manoukian et la grande linguiste Henriette Walter ! Eric Dussart est également présent en studio pour son zapping TV.

"La vie secrète des chansons" de retour sur France 3

Ce vendredi, André Manoukian sera de retour sur France 3 avec la saison 5 de son émission musicale : La vie secrète des chansons ! Dans ce programme né en 2016, le pianiste et ancien juré de La Nouvelle Star sur M6 raconte les plus belles histoires de la chanson française en compagnie de différents artistes. Ensemble, ils révèlent les coulisses de ces célèbres titres, entre anecdotes et pépites musicales.

Ainsi, à partir du 20 mars, André Manoukian recevra : Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Anggun, Stomy Bugsy, Tim Dup, Tryo, Erza Muquoli, Benabar, Bilal Hassani, Serge Lama, Michel Fugain, Suzane, Patrick Juvet, Bernard Lavilliers, Véronique Sanson, Les Innocents, Luc Plamandon, Renan Luce, Yaël Naim, Gauvain Sers, Gaëtan Roussel, Maxime Le Forestier, Françoise Hardy, Véronique Jannot, Salvatore Adamo, Catherine Lara, Louis Bertignac, Nicole Croisille…

"la vie secrète des chansons", une émission présentée par André Manoukian sur France 3

Les deux premiers numéros, diffusés ce vendredi à partir de 23h10, auront pour thème "L'Amérique en chansons" et les "Succès fulgurants".

A noter également qu'en juin prochain, André Manoukian et France 3 proposeront le premier prime time de La vie secrète des chansons... en régions Intitulé Sous le soleil exactement ! L'animateur recevra plusieurs chanteurs depuis une magnifique villa à Cassis pour évoquer les tubes de l'été : Shy’m, Elsa Lunghini, Kassav’, Philippe Lavil ou encore Gilbert Montagné.

La savoureuse histoire des mots de la cuisine !

Henriette Walter est l'une des plus grandes linguistes françaises ! Professeur d’université, elle a également dirigé un laboratoire à l’Ecole pratique des Hautes études à la Sorbonne.



Après plusieurs ouvrages de linguistique très spécialisés mais aussi de vulgarisation, la phonologue publie aujourd'hui Les petits plats dans les grands chez Robert Laffont. Un livre qui va régaler tous les "amoureux des mots et des mets, gourmands, gourmets et gastronomes" !

"Les petits plats dans les grands" d'Henriette Walter (Robert Laffont)

On célèbre les plaisirs de la table depuis l'Antiquité et particulièrement en France, terre de gastronomie, où l'on ne se contente pas d'apprécier la qualité des plats proposés, mais où l'on se délecte, pendant et après les repas, d'en parler abondamment.



Le nouveau livre d'Henriette Walter, elle-même cuisinière à ses heures, est une invitation à prolonger cet art de vivre à la française. Vous n'y trouverez pas une façon inédite de préparer le foie gras, ce n'est pas un énième livre de recettes, mais vous y apprendrez à identifier le même poisson dans bar et loup, le même agrume dans bigarade et orange amère ou la même cucurbitacée dans potiron et giraumon ; à ne plus confondre soupe, potage et consommé ; à reconnaître, dans sauce, le mot latin "sal" ("sel").



Vous y découvrirez qu'on doit l'arrivée de la pomme de terre en Europe à deux personnages tout à fait éloignés l'un de l'autre : Antoine Augustin Parmentier et le grand physicien Alessandro Volta ! Le premier était apothicaire-major des armées françaises sous Louis XVI et son nom reste attaché au hachis Parmentier. Le second, célèbre inventeur de la pile électrique, fut aussi le promoteur des gnocchi à la pomme de terre, pour lutter contre la pénurie de blé en Italie au XVIIIe siècle.



Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres puisés dans cet ouvrage unique, aussi savoureux que les voyages culinaires, linguistiques et culturels dans lesquels il nous entraîne.



Les petits plats dans les grands, d'Henriette Walter, éditions Robert Laffont, 288 pages, 21 euros.

