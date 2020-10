Les entreprises doivent-elles faire la révolution ?

publié le 12/10/2020 à 06:30

Face au monde qui change, quelles sont nos attentes et quels seront nos besoins ? Quel sera le monde de demain, en termes climatique, sanitaire, économique, démographique ?Ces dernières années, certains enjeux sont devenus plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender.

Penseurs, chercheurs, scientifiques ou encore entrepreneurs éclairent le présent et orientent l'action. Ils nous permettent de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ses défis, mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète.

Dans cet épisode d'À voix ouverte, présenté par Anaïs Bouton, les open talks proposés par CNP Assurances, l'économiste Jacques Attali, la philosophe Cynthia Fleury, le physicien Christophe Galfard et Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, partagent leurs réflexions sur l'évolution du rôle de l'entreprise dans la société.

Depuis le début de la pandémie, tout a été remis en question : présence au bureau, emploi du temps, porosité entre vie professionnelle et vie personnelle. On a parfois découvert le salon de notre patron ou celui de nos collègues pendant des visioconférences, et même parfois leurs enfants. Et ces changements s’installent. Quel rôle peuvent jouer les entreprises dans la société de demain ? Quelles attentes peut-on avoir ? Le monde de l’entreprise doit-il faire la révolution ?

Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs, nous sont alors d'un grand secours.