Devons-nous créer/tisser de nouveaux liens ?

publié le 26/10/2020 à 06:30

Face au monde qui change, quelles sont nos attentes et quels seront nos besoins ? Quel sera le monde de demain, en termes climatique, sanitaire, économique, démographique ?La pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender.

Penseurs, chercheurs, scientifiques ou encore entrepreneurs éclairent le présent et orientent l'action. Ils nous permettent de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ses défis, mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète.

Dans cet épisode d'À voix ouverte, présenté par Anaïs Bouton, les open talks proposés par CNP Assurances, l'économiste Jacques Attali, la philosophe Cynthia Fleury, le physicien Christophe Galfard et Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, partagent leurs réflexions sur le lien social.

La pandémie de Covid-19 a montré que de nouvelles formes de solidarité pouvaient se mettre en place. Nous l'avons vu notamment à travers les aides aux personnels hospitaliers en France. De façon plus intime, au sein du foyer, le confinement a conduit beaucoup d’entre nous à refaire famille.



Comment pérenniser ces nouveaux liens ? Quels sont les défis sociétaux face à l’allongement de la vie ? Quelles sont les nouvelles formes de solidarité entre les individus, les associations et les entreprises ?

Plus que jamais, pour prendre de la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs, nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action.