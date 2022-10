Legendre, la logistique dans sa globalité

L'année dernière, le Groupe Legendre a connu un fait inédit. L’entreprise familiale fondée en 1945 se transmettait de génération en génération mais, en 2021, c’est Damien Tricard qui est devenu président de la société. Ce dernier n’est pas un inconnu de Legendre, puisqu’il venait de passer 23 ans au sein de la direction du Groupe, dont 14 ans comme associé. « Mon ambition est donc de faire croître l’entreprise, mais de manière raisonnée. J’ai cette philosophie de l’amélioration continue que je veux insuffler aux équipes, mais je souhaite surtout faire perdurer l’ADN et les valeurs de l’entreprise », explique-t-il. Ces valeurs résident aussi bien dans l’excellence de ses prestations logistiques, tout comme dans ses engagements RSE qui s’accélèrent de plus en plus.

Aujourd’hui, Legendre propose l’ensemble des prestations liées à la logistique : le transport multimodal, l’emballage industriel, le stockage, le conseil, l’application de stratégie, le transfert industriel et même le sourcing de produits. « Nous partons du projet de notre client, nous faisons le sourcing des matières premières, nous gérons les étapes de fabrication, de contrôle de qualité, de gestion des stocks puis de livraison. Nos clients ont donc un interlocuteur unique qui s’occupe de leurs projets dans sa globalité », précise Damien Tricard. Avec un positionnement haut de gamme, Legendre accompagne des entreprises qui transportent des produits à forte valeur ajoutée (luxe, high-tech, aéronautique, produits culturels, etc.) ou des produits aux contraintes fortes (chimie, œuvres d'art, etc.).



Conserver de la souplesse malgré l'automatisation de la logistique

Si le Groupe traverse les âges, c’est par sa capacité à évoluer continuellement au rythme des innovations du marché, notamment technologiques. Avec le gros développement du e-commerce ces dernières années, encore plus avec la crise sanitaire, les évolutions digitales du monde de la logistique ont explosé. Pourtant, la position de Legendre sur ces sujets est de tempérer cette automatisation généralisée, comme l’explique Damien Tricard : « Le e-commerce en BtoC engendre énormément de commandes, de disparités entre les produits et d’articles stockés, donc l’ultra-automatisation de grands entrepôts se comprend. En revanche, même si le e-commerce en BtoB se développe et s’automatise, notre positionnement est le semi-mécanique, car cela nous permet de garder de la souplesse et de la flexibilité grâce à nos équipes humaines, qui s’adaptent aux besoins des clients, aux imprévus ou aux prévisions manquées ».

Désormais, toujours en mettant l’humain au cœur de ses priorités, Legendre va ouvrir un site par an, que ce soit un site logistique ou un site dédié à l’emballage industriel, tout en cherchant des opportunités de croissance externe. Par la qualité de ses prestations, l’ancienneté moyenne de ses clients est de 17 ans, alors que le client le plus fidèle du Groupe est présent depuis 42 années. La plus belle des preuves de réussite, dans un secteur très concurrentiel.

