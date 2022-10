Jiliti, l'assureur des infrastructures IT

En pleine inflation, crise énergétique et prise de conscience écologique, les infrastructures IT doivent à leur tour adapter leur modèle. Expert dans la gestion, la maintenance, l’installation, la réparation et l’intégration de datacenters et d’autres infrastructures informatiques (serveurs, hébergeurs, etc.), le Groupe Jiliti se veut acteur de cette mouvance. L’entreprise leader française de son secteur compte aujourd’hui 26 sites en France et 520 collaborateurs dans le monde (dont plus de 400 en France), qui interviennent dans 156 pays, à distance ou grâce à des partenaires locaux. Du fait de ses 40 ans d’expérience et de ses services, Jiliti joue un rôle important auprès des DSI (Direction des Systèmes Informatiques). « Aujourd’hui, les DSI ont besoin de mieux gérer leur budget IT dans un contexte particulier fait d’inflation et de pénuries de composants, avec des délais de livraison qui peuvent aller jusqu’à 18 mois ! », constate Stéphane Hascoët, président du Groupe.



Ainsi, l’une des solutions privilégiées des DSI est de confier l’ensemble des prestations liées à ses infrastructures IT à un acteur unique, afin de bénéficier de gains financiers significatifs sur ses budgets IT. C’est ainsi que Jiliti peut gérer tous les services de gestion et d’optimisation d’un datacenter, pour le rendre opérationnel en tout temps.

« Face au contexte actuel, la seule solution pour maîtriser son budget, est de massifier la gestion de ces infrastructures avec un partenaire de confiance maîtrisant l’ensemble des acteurs et intervenants », poursuit Stéphane Hascoët.

Réduire sa consommation énergétique, une nécessité économique et écologique

L’un des leviers importants pour diminuer ses coûts est évidemment de réduire sa consommation énergétique. Si la meilleure solution sur le long terme est d’investir dans de nouvelles infrastructures moins énergivores, mais tout aussi performantes, il est possible d’optimiser immédiatement ses infrastructures actuelles avec quelques mesures presque de bon sens. Stéphane Hascoët recommande alors « de mettre en veille ce qui n’est pas utilisé et surtout de rafraîchir un peu moins les datacenters, qui sont en général maintenus à la température de 19°C. En effet, le taux de panne n’augmente pas vraiment à 22 ou 23°C, alors que cette petite différence de température génère de grandes économies d’énergie ».

En ayant bien conscience des problématiques liées à la gestion du budget et à la réduction de la consommation énergétique, le Groupe est bien au fait des problématiques actuelles des DSI. Jiliti les prend donc à bras le corps, avec l’objectif de consolider sa position de leader français et de poursuivre son développement international grâce, entre autres, à des acquisitions externes.

