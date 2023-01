iMSA, un modèle d'entreprise original et attractif

Six millions d’adhérents et 26,8 milliards d’euros versés, voilà ce que représente la MSA, le régime de protection sociale dédié aux salariés et exploitants agricoles. Afin de gérer les différents services informatiques de l’organisme, comme le fonctionnement au quotidien des plateformes, l’édition de logiciels et de sites ou la gestion des datacenters, différentes structures se sont rassemblées en 2019 afin de créer l’iMSA, la direction des systèmes d’information de la MSA.

Le secteur de l'informatique étant en plein emploi, les entreprises se livrent à une guerre des talents pour augmenter ou renouveler leurs effectifs, accueillir de nouvelles compétences (IA, Big Data, DevOps, etc.) et fidéliser leurs équipes. « Nous avons un fil rouge d’embauche, avec 125 nouveaux talents qui nous ont rejoint pendant la crise sanitaire. Nous sommes toujours en action pour fidéliser nos talents et pour en intégrer de nouveaux », explique Yannick Puget, directeur Services et Innovation de l’iMSA. Alors qu'une étude de Code Communication atteste que 58 % des salariés disent que la RSE est un critère important dans le choix de leur travail et 96 % des collaborateurs attendent de leur employeur un programme de développement durable, selon une étude de Mercer, l’iMSA a mis en place sa propre politique RSE. En effet, l’entreprise a banni l’avion de ses déplacements, cherche à féminiser les métiers du numérique en collaborant avec le Cigref et optimise la consommation énergétique de ses datacenters.

Inclure les collaborateurs dans la vie de l’entreprise



Autre volet important pour attirer et fidéliser les talents, la vie au sein du département Services et Innovation de l’iMSA s’est construite sur un modèle original. En 2019, ce modèle a été repensé, passant de 20 managers intermédiaires à cinq. « Pour cela, un groupe de travail de 15 personnes a été mis en place, avec dix dirigeants et cinq collaborateurs tirés au sort, afin de co-construire ensemble l’organisation du service. Les décisions étaient alors votées équitablement. Il n’y a pas plus puissant pour engager nos collaborateurs dans ce nouveau modèle, de les faire adhérer à cela et, de notre côté, nous avons pu le construire en prenant en compte la réalité du terrain », raconte Yannick, pour qui ce projet tenait beaucoup à cœur.

Autre spécificité de la société, son programme d’intrapreneuriat. Chaque collaborateur est encouragé à proposer un projet à un jury, composé de membres du comité de direction et d’autres collaborateurs tirés au sort. S’il est validé, l’iMSA finance au porteur de projet et à son équipe plusieurs jours de travail par mois pour le mettre en place. Ainsi, une solution de covoiturage interne va bientôt être disponible, alors qu’une application métier pour identifier la détresse sociale dans le milieu agricole grâce à l’IA est en cours de développement. En offrant un cadre de travail et de vie propice au développement personnel et professionnel, l’iMSA met tout en place pour attirer des talents sur toute la France, qu’ils soient juniors ou expérimentés.



