Autonomad-Mobility by Solmob, la mobilité pour les personnes en fauteuil roulant

Faciliter la mobilité et l’autonomie des personnes en fauteuil roulant, voilà le grand défi que s’est lancé Autonomad Mobility. La start-up fondée en 2015 a pourtant failli ne jamais aller au bout de ses idées lorsque, suite à la crise sanitaire, elle a rencontré des difficultés. « J’ai alors pris la décision de la reprendre, afin de ne pas voir disparaître cette technologie. Et aujourd’hui, le produit existe, fonctionne et attire énormément », déclare Etienne Drieu, CEO d'Autonomad Mobility by Solmob. Ainsi, l’entreprise a pu perdurer et conçoit aujourd’hui des kits innovants qui permettent de transformer un fauteuil roulant manuel en un fauteuil roulant à assistance électrique, sans modifier la structure du fauteuil.



Actuellement en phase de pré-commercialisation, les deux kits de mobilité d’Autonomad Mobility se déclinent en de nombreuses déclinaisons, afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chacun. Le premier kit, Nomad, est destiné à un usage extérieur. Il permet à un fauteuil roulant manuel de se lever sur les deux roues arrière, avec stabilité, afin de rouler sur l’herbe ou d’autres terrains et de franchir des obstacles de 5 cm sans aucun effort (petits trottoirs, paliers de porte, etc.). Le second dispositif, nommé Duo, est dédié à un usage intérieur-extérieur et est une assistance à la propulsion, qu’elle soit manuelle ou podale, avec un mode de stabilisation de la vitesse. L’accompagnant peut également bénéficier de l’assistance. Prochainement commercialisés par des distributeurs de dispositifs médicaux, ces kits innovants sont compatibles avec une vingtaine de fauteuils, dont les plus utilisés.

Faciles d’utilisation, ce sont aussi les plus légers du marché.

Le cadre réglementaire, des « démarches lourdes et longues »

Cependant, la start-up se heurte, comme beaucoup d’autres acteurs de son marché, aux lourdes réglementations européennes et françaises. Même si celles-ci sont nécessaires, surtout dans le domaine de la santé où le droit à l’erreur est interdit, « ces démarches sont très lourdes financièrement et très longues, surtout pour une petite structure et un nouvel entrant », selon Etienne Drieu. En effet, afin de commercialiser un dispositif médical en Europe, il faut être marqué CE, ce qui impose beaucoup d’obligations. Malgré leur classement dans la catégorie 1 (celle qui présente le moins de risque), les kits d’Autonomad Mobility doivent suivre les mêmes exigences que les produits de classes supérieures. En plus de cela, la France impose également des exigences supplémentaires, puisque la commercialisation de dispositifs médicaux doit être autorisée par la Haute Autorité de la Santé. Pour cela, un essai ou une étude clinique doit démontrer la conformité du produit au marché.

Malgré ces freins, Autonomad Mobility anticipe une forte croissance dans les prochains mois, avec la sortie prochaine de ses kits en France, voire ailleurs ! Afin de soutenir ce développement soudain, la start-up se lance dans une levée de fonds, prévue pour les prochains mois. C’est ce qu’on appelle renaître de ses cendres, au service d’une belle cause.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info