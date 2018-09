Roxana Maracineanu assure "qu'aucun des 1.600 CTS ne perdra son emploi"

publié le 10/09/2018 à 13:29

Les 1.600 cadres techniques, entraîneurs et représentants en régions des fédérations, visés dans la lettre de cadrage du Premier ministre, ne sont plus menacés. Roxana Maracineanu, si elle s'inscrit dans l'action du gouvernement, semble avoir convaincu Édouard Philippe. "Je tiens à réaffirmer qu'aucun des 1.600 CTS (Conseillers techniques et sportifs) évoqués dans le document dont vous avez eu connaissance ne perdra son emploi", a-t-elle indiqué en sortant de Matignon.



"Leur métier est précieux, j'ai conscience qu'il revêt une notion de formation, d'entraînement, de développement des pratiques, de l'encadrement des bénévoles. Enfin, nous avons évoqué la question du budget avec le Premier ministre, et il m'a assuré de sa volonté d'avoir un budget du sport à hauteur des enjeux", a voulu rassurer Roxana Maracineanu.



Moins d'une semaine après son intronisation, l'ancienne championne du monde de natation a eu à gérer une annonce qu'elle avait jugée "brutale".