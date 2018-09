et Loïc Farge

publié le 03/09/2018 à 07:31

Daniel Cohn-Bendit ne sera pas ministre à la place de Nicolas Hulot. Il l'a annoncé lui-même dimanche 2 septembre dans la soirée au terme d'un feuilleton médiatique savamment entretenu.



Il a fini par en convenir en direct sur LCI, après s'être entretenu avec le président de la République en personne. Trop de contraintes, pas assez de liberté de parole. Son entrée au gouvernement aurait été une "fausse bonne idée", selon ses propos.

On le disait pourtant pressenti depuis la fin de la semaine dernière. Emmanuel Macron était-il sérieux ? J'ai posé la question à l'un de ceux qui le conseillent et lui ont parlé ces jours-ci. "Oui ça l'était sérieux, en tout cas le fait de tâter l'eau", m'a-t-on répondu.

"L'idée était de remplacer un type à fort potentiel symbolique (Hulot, donc) par un autre. Puis l'évidence s'est imposée. C'est un vrai boulot, plein de travail, d'arbitrages et de compromis sur des sujets très techniques. il ne suffit pas de vaticiner à la télé", m'a-t-il balancé. Au passage, vaticiner signifie prophétiser avec emphase.

Lecornu à l'Agriculture ?

À Matignon, on s'active toujours en faveur de Sébastien Lecornu pour prendre le poste laissé vacant. Je vous avais dit la semaine dernière que le premier ministre Édouard Philippe plaidait en sous-main en faveur du remplacement de Nicolas Hulot par son secrétaire d'État, ex-élu de droite.



Désormais à Matignon, on pousse beaucoup pour que ce dernier entre au ministère de l'Agriculture. L'actuel locataire, Stéphane Travert, fait partie des ministres que l'on dit "contestés". Son entourage le défend néanmoins et se plaint même en coulisses de rumeurs répandues dans les rédactions, à l'en croire, par les "copains de Nicolas Hulot".