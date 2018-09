publié le 11/09/2018 à 19:34

Le 10 octobre, 10 heures au ministère de la Santé, c’est l’invitation faite aux 8 représentants des salariés et des chefs d’entreprises qui participent aux discussions sur la réforme des retraites (CFDT, FO, CGT, CFTC, CFE-CGC, Medef, CPME, U2P) dans un courrier envoyé ce mardi 11 septembre, et que RTL a pu se procurer.



Signé du Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, ce courrier propose de "dresser un premier bilan des échanges dans le cadre d’une réunion qui associera l’ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives".

Le Haut-commissaire rappelle également sa mission : "réexaminer les fondements de notre système de retraite ainsi que l’ensemble des dispositifs afin de garantir que chacun d’entre eux soit adapté aux besoins actuels et futurs de nos concitoyens". Cette réunion, avec des annonces concrètes, avait été réclamée à plusieurs reprises par différentes organisations syndicales, inquiètes de ne toujours pas avoir de pistes concrètes de réformes.

Trois chantiers de discussions sur les retraites

Le Premier Ministre Édouard Philippe, avait déjà évoqué dans un premier courrier aux partenaires sociaux, la tenue d’une telle réunion, sans en préciser la date. L’objectif de la rencontre sera également de lancer trois nouveaux chantiers de discussions d’ici la fin de l’année : les conditions d’ouverture des droits à la retraite, la reconnaissance de certains parcours professionnels avec la possibilité de départs anticipés et la construction et la transition du futur système de retraites.