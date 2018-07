Nadine Morano justifie sa comparaison entre "Gare du Nord" et "Afrique"

publié le 27/05/2016 à 20:22

Moins d'une semaine après son interview pour le moins commentée dans Le Supplément de Canal +, Nadine Morano récidive. La candidate à la primaire de la droite est revenue sur ses propos polémiques. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy avait comparé la Gare du Nord à "l'Afrique". Dans un reportage qui lui était consacré, cette dernière évoquait ses souvenirs dans ce quartier parisien, avant d'évoquer ce qu'il est devenu, à ses yeux, aujourd'hui. "Dans le quartier où j'ai grandi, il y avait quatre familles africaines, quatre. Dont une est restée ma meilleure amie. Quand vous retournez dans ce quartier, regardez la Gare du Nord, on n'a plus l'impression d'être en France, on a l'impression d'être en Afrique", s'emporte Nadine Morano.



Invitée de Radio Classique et Paris Première ce vendredi 27 mai, l'eurodéputée donne sa version des faits. "Cette phrase a été coupée d'un entretien que j'avais en sortie de meeting avec des militants (...) J'étais en train de parler des ghettos qui se constituent en France, c'est une réalité. Vous avez des quartiers dont on voit bien qu'il y a une forme de ghettoïsation de communautarismes qui est insupportable. Quand vous allez gare de l'Est, gare du Nord, on voit bien qu'il y a une concentration qui nuit à l'intégration et à l'équilibre", a terminé l'élue qui a refusé l'invitation du maire de Béziers, Robert Ménard, qui lance son mouvement "Oz ta droite". "Je ne me sens pas proche du Front national", se justifie-t-elle.

"Je ne me sens pas proche du Front National" @radioclassique — Nadine Morano (@nadine__morano) 27 mai 2016