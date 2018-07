publié le 08/07/2018 à 13:49

Invité du Grand Jury dimanche 8 juillet, Christian Jacob a eu des mots assez durs concernant Emmanuel Macron qui réunit le Parlement en Congrès lundi à Versailles. "Demain on va avoir un discours 'ma vie mon œuvre', très autocentré sur sa personne (...) Ce président est très autocentré sur lui-même. C'est vraiment ça sa préoccupation quotidienne. Il y a une certaine forme de pulsion narcissique à certains moments", a lancé le chef de file des députés Les Républicains.



S'il juge normal d'assister au Congrès à Versailles, il n'obligera aucun député de son parti à le faire et refuse de participer au déjeuner par le chef de l'État à l'issue de celui-ci. "J'ai refusé d’aller au déjeuner organisé par monsieur Macron parce que là on tourne dans le ridicule. Je pense qu’il fallait être au Congrès, nous serons au Congrès".

Et d'ajouter : "Le déjeuner c’est faire un semblant de convivialité avec un président qui traite les élus et le Parlement par un mépris et une suffisance comme jamais aucun autre président ne l’a fait. Ce président, c’est d’une suffisance totale, alors nous inviter à un déjeuner à 50 pendant une heure écoutez, c’est du ridicule", a estimé Christian Jacob.