Les actualités de 7h - Affaire Benalla : l'Élysée pénalement responsable ?

publié le 20/07/2018 à 08:08

L'affaire Benalla parasite la vie politique. Alexandre Benalla, proche d'Emmanuel Macron, chargé de sa protection pendant la campagne présidentielle, puis devenu chef adjoint de son cabinet à l'Élysée, a été filmé en train de frapper un manifestant le 1er Mai, avec un casque et un brassard de police. De images qui ont provoqué un scandale, d'autant que le silence de l'exécutif intrigue.



Une position qui provoque un tollé à l'Assemblée nationale, et qui est aussi pénalement répréhensible. "Pour les autorités constituées, pour les fonctionnaires, et les officiers publics, ils doivent lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de leur fonction, aviser le procureur de la République", Virginie Duval, de l'union syndicale des magistrats. "Ce qu'il s'est passé là laisse penser qu'à l'Élysée, on n'est pas concerné par la loi".

À écouter également dans ce journal

Sondage - Le titre de champion du monde n'y a rien fait, Emmanuel Macron n'est crédité que de 39% d'opinions favorables dans un baromètre BVA pour RTL.

Agriculture - Emmanuel Macron reçoit les agriculteurs à l'Élysée afin de faire le point sur la PAC.



Sécurité - Édouard Philippe a demandé aux ministres concernés de renforcer l'apprentissage de la nage, afin de limiter à terme le nombre de noyades durant la saison estivale.



Football - Neymar a annoncé à un médias brésilien qu'il resterait au PSG la saison prochaine.