publié le 19/07/2018 à 13:47

Depuis le 1er juillet 2018, les automobilistes français ne peuvent plus excéder 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central. Si la mesure n’est en place que depuis 19 jours, elle est déjà contestée en justice. Le Conseil d'État tient ce jeudi 19 juillet une audience en référé. Une requête a été déposée par 57 députés contre le décret abaissant la vitesse. Les élus qui brocardent cette mesure depuis six mois, veulent savoir si cette décision est vraiment fondée.





Les avocats des députés ont plaidé un argument de taille devant le Conseil d’État : selon les députés, l’expérimentation n’a pas été probante. Entre juillet 2015 et juillet 2017, la limitation à 80km/h avait été testée sur 86 kilomètres de routes, or les élus estiment que la durée d’expérimentation de deux ans n’est pas suffisante. Ces derniers plaident pour une période d’au minimum cinq ans.

Par ailleurs ils dénoncent le fait que cette expérimentation se soit déroulée sur 86 kilomètres de routes, alors qu’aujourd’hui c’est 400.000 kilomètres qui sont impactés par la nouvelle limitation. Si les arguments des députés sont entendus, le Conseil d’État a le pouvoir de suspendre cette mesure.

