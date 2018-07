publié le 26/02/2018 à 09:40

La petite phrase du weekend est signée Jean-François Copé. Le maire de Meaux sur LCI dimanche 25 février a appelé à une "alliance entre Les Républicains et REM pour déloger Anne Hidalgo", au nom de la dangerosité supposée de la maire de Paris.



Il n’est pas le premier à droite. L’ex maire du 16e arrondissement Claude Goasguen, qui s’était retrouvé en ballottage avec un candidat de REM aux dernières élections législatives, s’est aussi prononcé en faveur d’une alliance.

Mais la sortie était plutôt inattendue de la part de l’ancien patron de l’UMP et chantre de la droite décomplexée. Et elle n’est pas tombée dans l’oreille de sourds. Elle fera sans doute plaisir au député Constructifs Pierre-Yves Bournazel, qui rêve depuis toujours de conquérir la mairie de Paris et qui en privé ne cache pas qu’à ses yeux la victoire en 2020 passera par une alliance entre LR et REM.

Il n’est pourtant pas un proche de Jean-François Copé. Explication avancée par un parlementaire de la droite parisienne : "Copé est un peu 'out', il n’est plus au bureau politique, ni à la commission nationale d'investiture, et de Meaux il cherche des idées originales non validées par Wauquiez".

Anne Hidalgo tiraillée entre ses alliés

De l’autre côté de l’échiquier politique parisien, Anne Hidalgo, confrontée à une série de mauvaises nouvelles ces dernières semaines, tente de dessiner une stratégie politique pour sa majorité en vue de l’élection. Elle est tiraillée, comme l’expliquait Le Monde ce weekend, entre ses alliés communistes et écologistes de la dernière élection, les quelques membres Macron-compatibles de sa majorité, et les hamonistes parisiens.



Ils seraient une petite dizaine, parmi lesquels Frédéric Hocquard, un adjoint d’Anne Hidalgo en charge de la nuit et de l’économie culturelle. "Il faut à tout prix réussir à traduire la dynamique politique de Benoît Hamon sur le plan municipal pour redonner du souffle à l'action", a-t-il confié au Monde.



A en croire la Lettre de l’Expansion, Benoît Hamon envisagerait même de présenter une liste pour son mouvement Génération.s. Une information qu’on fait mine d’ignorer à l’hôtel de ville. Anne Hidalgo aurait pourtant demandé aux élus hamonistes de ne pas créer de groupe au conseil de Paris, en échange de quoi le chef de file des socialistes Rémi Féraud a été chargé de trouver un nouveau nom au groupe qui "mette en valeur (leur) présence".