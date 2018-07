publié le 28/09/2017 à 09:45

Reporté d'un an, au 1er janvier 2019, à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a confirmé sur RTL, jeudi 28 septembre, que le prélèvement de l'impôt à la source entrerait bien en vigueur. "Je crois en l'impôt contemporain, c'est-à-dire au fait que l'on paie ses impôts au moment où l'on gagne de l'argent."



Toutefois, le ministre a souligné la difficulté de sa mise en application pour certaines entreprises. "Nous avons repoussé au 1er janvier 2019 pour voir quelles difficultés (avaient) les entreprises et comment les simplifier." L'intention de mener à terme ce projet serait intacte au gouvernement : "C'est bien pour le faire à condition que ça ne greffe pas trop la vie des entreprises, et notamment des TPE-PME. On y travaille en ce moment."

Le prélèvement de l'impôt à la source avait été inscrit au calendrier par François Hollande et son gouvernement. À l'origine, il devait impacter la vie des Français au 1er janvier 2018, ce qui avait fait débat pendant la campagne présidentielle. La gauche y était favorable, la droite le dénonçait. "Ni de droite, ni de gauche", Emmanuel Macron a opté pour son report d'un an dès le printemps dernier.