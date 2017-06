publié le 07/06/2017 à 17:53

Un report, pas un abandon. Édouard Philippe a annoncé que le prélèvement de l'impôt à la source serait reporté au 1er janvier 2019 au lieu d'une mise en place en 2018. "C'est une bonne réforme car elle permet d'ajuster en temps réel la perception de l'impôt à l'évolution de vos revenus. Mais nous allons décaler sa mise en oeuvre", a expliqué le Premier ministre dans les colonnes du Parisien.



Selon Le Huffington Post, Michel Sapin, à l'époque ministre des Finances et de l'Économie lors du mandat de François Hollande, aurait débloqué des budgets pour entamer une campagne de communication. Ainsi, une enveloppe de 10 millions d'euros avait été allouée au ministère de l'Économie, comme le dévoilait Marianne. Depuis le 7 avril 2017, une publicité est diffusée à la télévision. "En investissant cette somme conséquente, Bercy ne lésine pas sur les moyens pour rassurer les contribuables inquiets de cette petite révolution", écrivait le magazine.

Le Huffington Post précise que la somme devait être déboursée en trois fois, avec une importante part en septembre. "Ils seront certainement annulés et les fonds récupérés mais il y a trois millions d'euros que les contribuables ne reverront pas", ajoute le site qui détaille qu'un "spot publicitaire de 30 secondes a aussi été réalisé puis diffusé en deux vagues de quinze jours, en avril et mai, sur les chaînes nationales et en replay, des encarts ont été achetés dans les quotidiens nationaux et régionaux, dans la presse hebdomadaire et la presse spécialisée, et un site d'information a été créé".