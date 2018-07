Alexandre Benalla impliqué dans un incident à l'Élysée pendant un match des Bleus

publié le 21/07/2018 à 17:16

Alexandre Benalla était présent à l’Elysée le 6 juillet dernier, lors de la retransmission du match France-Uruguay organisée par le président de la République, selon les informations de RTL. Emmanuel Macron avait souhaité pour les quarts de finale organiser la diffusion du match à l’Elysée, en invitant à cette occasion plusieurs jeunes footballeurs de région parisienne, issus de clubs où certains Bleus avaient fait leurs premiers pas.



Le match a été diffusé sur écran géant installé dans le jardin de l’Elysée. Et la sécurité de cet événement était confiée à Alexandre Benalla. 5 jours après la cérémonie en hommage à Simone Veil au Panthéon, et une semaine avant d’accompagner le couple Macron à Giverny, le jeune chargé de mission était donc une fois de plus présent, et affecté à des tâches de sécurité, malgré sa prétendue mise à l’écart.

Un événement au cours duquel il a d’ailleurs eu un incident avec un haut responsable du football parisien, qui souhaitait approcher le président de la République. Refus sec d’Alexandre Benalla, provoquant le départ à la mi-temps du responsable sportif.