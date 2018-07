publié le 25/07/2018 à 12:35

"Le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul !". Attendu depuis le début des révélations autour de l'ex-chargé de commission à l'Élysée Alexandre Benalla, mis en examen, notamment, pour des faits de violence le 1er mai dernier, Emmanuel Macron est sorti du silence mardi 24 juillet. La scène s'est tenue dans un cadre inattendu et qui lui était plutôt favorable, le pot de fin de session parlementaire de La République en Marche (REM) à la Maison de l'Amérique latine de Paris.



"Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République, a déclaré Emmanuel Macron. Celui qui a été au courant et a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnées, c'est moi et personne d'autre", a-t-il poursuivi, affirmant que "personne n'a jamais été protégé".

"S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher", a lancé le chef de l'État devant un parterre de membres de la majorité parlementaire. Cette invitation à "venir le chercher" a retenu l'attention des internautes. Un hashtag #AllonsChercherMacron a germé sur le réseau social Twitter, où certains on redoublé de créativité pour se moquer de cette sortie jugée bravache.

Où est Manu ? RT si tu retrouves notre président dans la foule de ses partisans #quilsViennentMeChercher pic.twitter.com/kTVHQeyAme — Jean-Baptiste Duval (@JB_Duval) 25 juillet 2018

Ça veut dire quoi « qu’ils viennent me chercher? » (vraie question) — Anne Rosencher (@ARosencher) 24 juillet 2018

J'irai pas au boulot. Qu'ils viennent me chercher. — Laurent Chemla (@laurentchemla) 25 juillet 2018

pourquoi il parle comme quelqu’un qui veut se battre sur un parking https://t.co/p8P10KAL0o — Michel Después (@EllaOrn_) 24 juillet 2018

« J’irai pas à la visite médicale, qu’ils viennent me chercher! »



Emmanuel Macron à 9 ans pic.twitter.com/UuV2BSlPld — Emmanuel Foulon (@efoulon1) 25 juillet 2018