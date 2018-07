et Thibaut Deleaz

Quatre jours après les premières révélations sur Alexandre Benalla, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé sur l'affaire qui implique son collaborateur. Un silence peu surprenant de la part du chef de l'État, qui se veut maître des horloges : "Il a toujours dit qu'il refusait de réagir à chaud", rappelle Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, sur RTL dimanche 22 juillet.



Mais cette stratégie est contre-productive dans l'affaire Benalla. "Rien de bien n'a été fait dans la gestion de cette crise", constate Philippe Moreau-Chevrolet, à qui la gestion de cette crise politique rappelle celle de l'affaire Fillon. Il décrit "une spirale de la défaite, avec une mauvaise communication dès le départ et que plus rien ne peut rattraper".

L'absence de parole d'Emmanuel Macron laisse libre court aux spéculations et a paralysé l'Assemblée. Mais selon Philippe Moreau-Chevrolet, tout cela a pour objectif "d'éviter de le mouiller". "S'il prend la parole, ça va devenir une affaire Macron." Sauf que la mauvaise gestion de l'affaire a fait converger tous les regards vers le Président. Maintenant, "il n'a plus d'autre choix que de s'exprimer".