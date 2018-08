publié le 13/08/2018 à 04:40

Après la canicule, l'épisode orageux prend lui aussi fin ce lundi 13 août en fin de matinée. La veille, 19 départements étaient placés en vigilance orange. Après l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne, l'alerte a été levée dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.



Elle est maintenue dans le Var, où "encore quelques cellules orageuses se forment en cette fin de matinée de lundi, essentiellement sur le littoral", signale Météo France. "Les orages se déplacent vers l'est, sur le Var et les Alpes Maritimes, en perdant de leur activité", ajoute l'opérateur météorologique.



"Ces orages peuvent encore être accompagnés de fortes de rafales de vent, de grêle, de fortes intensités de pluie et d'une activité électrique soutenue", prévient toutefois Météo France.

Le bulletin Météo-France du lundi 13 août 2018 Crédit : Capture d'écran / Météo-France

De violents orages dans la nuit

Les orages de la nuit ont été accompagnés de grêle, de rafales de vent (114.5 km/h à Istres) et de fortes intensités de pluie (en 1 heure on a relevé 47 mm à Marignane, 48 mm à Marseille, 51,5 mm à Arles), note l'institut.

Sur le Sud-Ouest, les orages ont quitté l'est de la Corrèze. Les orages ont généralement donné 30 mm de pluie en moins d'une heure. Dans la matinée, de fortes chutes de grêle ont été observées près de Pau. L'activité électrique a été très intense.



Pour l'Auvergne, les orages ont donné lieu à de violentes averses, à de la grêle et à de fortes rafales de vent (100 km/h à Vernine dans le Puy-de-Dôme). Une accalmie est espérée pour la fin de la nuit ce lundi.



Autour de la vallée du Rhône et Languedoc, des orages éclatent sur l'Ardèche et la Drôme où le risque d'orage violent est le "plus fort" à la fin de la nuit, perdurant jusqu'au matin. Ils seront souvent accompagnés de grêle, des fortes précipitations et de rafales de vent supérieures à 100 km/h.



Pour les départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, les orages vont se produire et seront localement forts, parfois violents, et susceptibles de donner lieu à une importante activité électrique, à de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 100 km/h, à de la grêle, et à de fortes intensités pluvieuses. Ils se déplacent d'ouest en est, selon Météo France.