et AFP

publié le 07/09/2018 à 05:48

Sur la moitié nord du pays, une perturbation apportera un ciel bien gris en début de journée ce vendredi 7 septembre. Quelques gouttes s'échapperont de ces nombreux nuages.



Avant la mi-journée, de petites éclaircies se développeront au nord de la Seine. Elles gagneront du terrain au fil des heures. De la Bretagne à l'Alsace, l'après-midi se déroulera sous un ciel variable.

Plus au sud, le temps hésitera entre soleil et nuages. Quelques averses tombent sur les massifs des Pyrénées aux Alpes dès le matin puis résistent en journée.

Sur le pourtour méditerranéen le soleil parviendra à s'imposer. Mistral et Tramontane souffleront légèrement. En Corse et sur le Mercantour, le temps sera plus instable. Des averses orageuses se développeront en cours d'après-midi. Elles pourront déborder sur la Côte d'Azur.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 9 et 14 degrés de la Champagne aux pays de Loire et sur l'Auvergne, 12 à 17 degrés de l'Alsace Lorraine au Sud-Ouest, jusqu'à 15 à 20 degrés en bord de Méditerranée.



Dans l'après-midi, les températures atteindront 17 à 21 degrés des Hauts-de-France à la pointe bretonne, 20 à 26 degrés en général du nord au sud et jusqu'à 25 à 30 dans le Sud-Est.