publié le 24/08/2018 à 06:22

Le temps sera globalement plus frais sur le pays. Du nord de l'Aquitaine aux Ardennes, le ciel alternera entre éclaircies et nuages porteurs d'averses éparses le long de la Manche.

En cours d'après-midi, quelques ondées seront attendues de la Bretagne à la frontière belge. Elles se renforceront en soirée de la Normandie au Nord et s'accompagneront d'orages à la côte.



La matinée sera plus agitée du nord des Alpes à l'Alsace avec des averses orageuses en fin de nuit. Elles s'estomperont au fil des heures en plaine. De nouvelles averses se développeront dans l'après-midi sur les massifs et toucheront également les Alpes du sud et le relief Corse. Elles pourront déborder sur la côte d'Azur.

Ailleurs du Sud-Ouest au Centre-Est, le temps sera humide. Quelques averses se déclencheront sur les Pyrénées. Le soleil parviendra tout de même à faire quelques apparitions dans l'après-midi à l'exception du piémont pyrénéen où le ciel restera gris.

Températures

De la Provence au Languedoc le temps sera bien ensoleillé. Mistral et Tramontane seront assez sensibles.



Les minimales afficheront 10 à 14 degrés au nord de la Seine et en Auvergne, 14 à 18 degrés ailleurs, jusqu'à 19 à 23 proche de la Méditerranée. Les maximales atteindront 17 à 20 degrés de la Bretagne au Nord, 20 à 26 sur le reste de la moitié nord, 24 à 28 degrés du Sud-Ouest à la région lyonnaise, encore 29 à 35 degrés dans le Sud-Est.