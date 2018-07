publié le 28/07/2018 à 07:40

Après la canicule, l'accalmie. Alors que 18 départements étaient en vigilance orange aux orages vendredi, la dégradation orageuse continuera de balayer la France dans la matinée, pour persister en journée sur l'Est du pays. De quoi faire baisser considérablement les températures, selon les prévisions de Météo France.



L'activité orageuse la plus intense concernera le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône Alpes.

Le ciel sera bien gris en matinée sur le Sud-Ouest avec de petites pluies passagères. Sur le Nord-Ouest, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec de petites averses passagères dans une atmosphère nettement plus rafraîchie.

L'après-midi, un temps maussade agrémenté de quelques orages persistera sur le relief de l'Est et le Massif-central, mais partout ailleurs une nette amélioration se mettra en place avec le développement de belles éclaircies. Autour de la Méditerranée, le soleil l'emportera du matin au soir et la tramontane se mettra en place.

Les températures

Les minimales, en baisse sur l'ouest, seront comprises entre 14 et 21 degrés, 22 à 24 en Corse. Les maximales seront en nette baisse et varieront entre 20 et 25 près de l'Atlantique et de la Manche, 23 à 28 degrés sur la plupart des régions de l'intérieur, 30 à 32 en Alsace, 31 à 34 en basse vallée du Rhône et près de la Méditerranée.