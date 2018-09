publié le 01/09/2018 à 07:17

Le soleil fait son retour ce samedi 1er septembre sur la plupart des régions, sauf sur le relief, selon les prévisions de Météo-France. Sur l'ouest de la Bretagne, le ciel sera encore bien nuageux avec quelques gouttes en matinée puis les nuages laisseront percer des éclaircies dans l'après-midi.



Sur le Jura, les Alpes ainsi que sur le nord et l'est de la Corse, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec un risque d'averse voire d'orage sur les Alpes du sud dans l'après-midi. En revanche, sur le reste du pays, le temps sera bien ensoleillé. Dans la vallée du Rhône, le mistral soufflera de 70 à 90 km/h en rafales ainsi que le vent d'ouest sur les extrémités de la Corse.

Le matin, les températures iront de 6 à 12 degrés sur la plupart des régions de l'intérieur, de 13 à 16 degrés dans le Sud-Ouest ainsi que sur les rivages de la Manche et de l'Atlantique, jusqu'à 17 à 21 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 20 à 24 degrés dans l'Est et près de la Manche et 23 à 28 degrés ailleurs.