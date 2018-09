publié le 05/09/2018 à 05:43

De la Bretagne et Pays de Loire aux Hauts-de-France, Champagne-Ardenne et Centre, le ciel sera encore bien encombré dès le début de cette journée du mercredi 5 septembre, avec des pluies passagères, plus fréquentes près de la Manche et de la frontière belge.



Dans l'après-midi une petite amélioration se dessinera par l'ouest, la péninsule bretonne et le Cotentin retrouveront quelques éclaircies.

À l'opposé, de la Lorraine à la Bourgogne, après de belles éclaircies matinales, les nuages se développeront et donneront des averses, parfois marquées et orageuses près des frontières du nord.

Ailleurs, la journée sera le plus souvent ensoleillée. Toutefois sur le sud de l'Aquitaine et la chaîne pyrénéenne des passages nuageux contrarieront parfois le soleil dès le matin, des averses seront même possibles.



Avant la mi-journée, sur le relief des Pyrénées, ainsi que la montagne corse et les Alpes du Sud, le ciel se chargera de nuages plus menaçants, avec des averses orageuses fréquentes. Puis dans l'après-midi sur le sud de l'Aquitaine et l'Occitanie le temps deviendra nuageux et lourd, avec des pluies et des orages en soirée.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 17 degrés en général, 18 à 21 au bord de la Méditerranée.



Les maximales iront de 18 à 23 degrés sur les régions proches de la Manche, de 23 à 29 degrés sur le reste de la moitié nord, de 25 à 31 degrés sur la moitié sud, localement 32 en Occitanie.