et AFP

publié le 29/08/2018 à 05:47

En fin de nuit, l'activité orageuse la plus importante résidera du Centre aux Ardennes ce mercredi 29 août. Des rafales de vent seront à prévoir ainsi que des chutes de grêle. Ce temps instable résistera toute la matinée.



Les pluies seront soutenues sur les Hauts-de-France et déborderont sur le bassin parisien. Les régions de l'Aquitaine à la Bretagne profiteront d'une accalmie bien que le ciel restera nuageux, donnant quelques averses.

À partir de la mi-journée, le temps sera agité sur la façade Est essentiellement, de l'Auvergne au Nord-Est en passant par le Centre-Est. Les orages seront forts par endroits et s'accompagneront de grêle et de rafales de vent. Ils apporteront de bons cumuls, notamment proche des Alpes, des Vosges et du Jura.

Dans le Sud-Ouest, des averses tomberont à nouveau, avec des coups de tonnerre sur le relief. Le temps sera plus sec du Poitou à la Normandie. Des éclaircies parviendront à se développer sur la Bretagne.



En bord de Méditerranée, le ciel sera variable. Les passages nuageux donneront quelques averses par moments. La Tramontane se mettra en place. Elle sera sensible dans son domaine.

Les températures

Les minimales s'échelonneront entre 12 et 16 degrés sur un quart Nord-Ouest et sur le Nord-Est, 16 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 22 en bord de Méditerranée.



Les maximales seront bien en baisse dans le Sud-Ouest avec 23 à 27 degrés. Elles seront comprises entre 18 et 22 degrés des pays de Loire à la frontière belge, 23 à 30 degrés sur la façade est, jusqu'à 30 à 33 degrés de la Provence à la Corse.