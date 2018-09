publié le 04/09/2018 à 05:42

De la Normandie et des Hauts de France, jusqu'au Grand-est, le ciel sera couvert et bien gris ce mardi 4 septembre ; de petites pluies arroseront le Nord Pas-de-Calais et la Picardie. De la Bretagne à la Bourgogne Franche-Comté, le temps sera variable, avec quelques brumes matinales sur le Cotentin et l'intérieur de la Bretagne.



Sur une grande moitié sud, le soleil prédominera dès le début de la journée, sauf sur le piémont et le relief pyrénéen où le ciel restera plus nuageux avec quelques averses résiduelles. Des averses localement orageuses intéresseront temporairement le sud de la Corse en matinée et début d'après-midi.

L'après-midi, le temps bien nuageux persistera au nord de la Seine, avec toujours de faibles précipitations.



De la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au Nord-Est, les passages nuageux alterneront avec de belles périodes ensoleillées.

Le soleil brillera toujours sur la moitié sud du pays. En cours d'après-midi, des averses se développeront sur le relief des Alpes Maritimes et sur la chaîne pyrénéenne, évoluant jusqu'à l'orage sur l'est des Pyrénées.

Les températures

Les températures minimales varieront globalement de 9 à 16 degrés, et de 17 à 20 degrés sur le pourtour méditerranéen.



Pour les maximales, elles iront de 19 à 26 degrés sur la moitié nord, et de 25 à 30 degrés sur la moitié sud, grimpant jusqu'à 31/32 degrés sur le Tarn et en Provence.