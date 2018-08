et AFP

publié le 28/08/2018 à 05:41

Des plaques de grisaille ou de brouillard du Centre au Nord-Est se dissiperont rapidement. Sur le Sud-Ouest le temps sera lourd, très chaud ce mardi 28 août. Sur la façade atlantique, le ciel se voilera progressivement, annonçant une dégradation pour l'après-midi.



Subitement le vent d'ouest se renforcera sur la côte basque, les premiers orages arriveront en fin d'après-midi. Ils gagneront rapidement les Landes et la Gironde, accompagnés de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h, de fortes intensités de pluie ou de grêle.

Des averses déborderont sur les Pays de la Loire et la Bretagne. Le soir, les orages s'enfonceront sur un quart sud-ouest du pays puis remonteront vers la Loire, ils s'étireront jusqu'en Île-de-France et en Normandie la nuit suivante.

Sur une bonne moitié est du pays, le temps restera ensoleillé malgré des bancs de nuages d'altitude, plus nombreux l'après-midi en allant vers l'ouest. Autour du golfe du Lion, un léger vent d'est finira par apporter des entrées maritimes de nuages bas en fin de journée.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 6 à 13 degrés en général sur la moitié nord, 12 à 20 au sud.



Les maximales varieront entre 18 et 23 degrés près de la Manche, 23 et 30 sur le reste de la moitié nord, entre 27 et 33 degrés au sud, localement jusqu'à 36 ou 37 degrés au sud de la Garonne avant l'arrivée des orages.