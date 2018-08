et AFP

publié le 21/08/2018 à 06:42

Au nord de la Loire, la journée débutera sous un ciel souvent très nuageux avec quelques gouttes près de la Manche. L'après-midi, malgré quelques éclaircies, les nuages resteront prédominants de la Bretagne aux Hauts-de-France.



Sur le reste du pays, le temps sera chaud et ensoleillé. Toutefois, dans l'après-midi, des averses orageuses éclateront sur le relief du sud du pays. Elles seront plus fréquentes sur les Alpes et la montagne corse.

Par ailleurs, on notera en matinée la présence d'entrées maritimes au sud de la Garonne.

Températures

Le matin, les températures seront comprises entre 14 et 18 degrés et iront jusqu'à 19 à 25 degrés dans le Sud-Est et en Corse. L'après-midi, il fera 20 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 33 degrés ailleurs, jusqu'à 34 à 35 degrés en Provence.