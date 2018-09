et AFP

publié le 03/09/2018 à 05:46

Les nuages seront nombreux, ce lundi matin 3 septembre, sur les régions du Nord-Est. En journée ils se décaleront vers le Nord du pays en donnant quelques gouttes.



De la Manche à la façade Est, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies avec risque de développements d'averses, l'après-midi, sur le relief alpin et corse.

Plus au Sud, du Sud de la Bretagne au Sud-Ouest jusqu'à la Méditerranée, le soleil l'emportera et la journée s'annonce encore bien agréable. En après-midi, quelques faibles averses pourront se déclencher sur la chaîne pyrénéenne.

Les températures minimales varieront entre 10 et 15 degrés en général, parfois un peu plus fraîches du Sud-Ouest au Massif-Central, et 14 à 20 degrés près de la Méditerranée.



Les maximales atteindront 20 à 22 degrés sur les bords de Manche, 23 à 28 degrés sur les autres régions, du Nord au Sud, voire 29/30 sur le Sud-Ouest.