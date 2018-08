Météo en France du lundi 20 août : ensoleillé, nuageux au Nord-Ouest

et AFP

publié le 20/08/2018 à 06:40

Un temps changeant sur le Nord-Ouest. De la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel sera bien gris en matinée avec de petites pluies ou bruines. L'après-midi, la nébulosité se déchirera légèrement mais les nuages ne laisseront que peu de place aux éclaircies sur le quart Nord-Ouest de l'hexagone jusqu'à la frontière belge.



Sur le reste du pays, le beau temps chaud et très ensoleillé se maintiendra toute la journée. Sur le massif corse et les Alpes, notamment les Alpes du sud, les bourgeonnements s'accompagneront encore d'averses orageuses l'après-midi. La tramontane sera modérée avec des rafales jusqu'à 60 km/h sur les zones les plus exposées.

Températures

Les températures minimales seront comprises entre 9 à 23 degrés dans le Sud-Est, 13 à 17 ailleurs. L'après-midi, les maximales varieront de 22 à 27 au nord de la Loire jusqu'à la frontière belge, 31 à 34 sur le Sud-Est, 27 à 31 degrés sur la plupart des régions, localement 32 dans le Sud-Ouest.