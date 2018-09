publié le 06/09/2018 à 05:58

Sur un grand quart sud-ouest et du nord de Rhône-Alpes jusqu'aux frontières du nord et le Grand Est, la journée de ce jeudi 6 septembre débutera sous un temps chargé et parfois pluvieux.



Les pluies seront encore passagèrement marquées et orageuses, notamment entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Berry et le Massif Central.

Au fil de la journée, l'activité instable se renforcera aussi sur les régions de l'est: les averses se multiplieront et deviendront plus fréquemment orageuses et soutenues du nord-est au centre-est, puis jusqu'en PACA l'après-midi.

Sur les rivages du Languedoc-Roussillon, le ciel hésitera entre éclaircies et moments nuageux, les ondées resteront éparses sous une tramontane modérée.



Du nord de la Seine aux Pays de la Loire et au Poitou, le temps s’asséchera peu à peu dans l'après-midi, des éclaircies réapparaissent.



À l'inverse, en Bretagne et Basse-Normandie, les éclaircies seront belles le matin, le ciel se couvre ensuite par la Manche.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 16 et 20 degrés en bord de Méditerranée, entre 12 et 16 degrés sur le reste du pays.



Les maximales seront en baisse sensible sur le sud et l'est. Sur la majeure partie du pays, il ne fera plus que 19 à 24 degrés dans l'après-midi, encore 24 à 27 en plaine d'Alsace comme sur le sud de Rhône-Alpes, et 25 à 29 sur le pourtour méditerranéen.