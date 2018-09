et AFP

publié le 13/09/2018 à 05:49

Au Sud, le temps se calmera et le soleil reviendra dès le matin de ce jeudi 13 septembre autour du golfe du Lion, avec une tramontane modérée. Il faudra parfois attendre l'après-midi sur la Côte d'Azur, tandis que sur les Alpes frontalières et la Corse le ciel sera souvent chargé avec des averses orageuses.



Sur le Sud-Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes, le temps sera sec, sous un ciel mitigé. Des entrées maritimes de nuages bas résisteront toute la journée au sud de la Garonne, elles donneront même quelques gouttes au pied des Pyrénées.

Sur la moitié nord, une perturbation se désagrégera. Le ciel sera couvert le matin du Nord-Ouest à la frontière belge, avec quelques pluies éparses. Des éclaircies reviendront l'après-midi, accompagnées par un vent de nord sensible et un peu frais.

Sur le Nord-Est, le ciel sera souvent très nuageux, avec un risque d'averse l'après-midi, voire d'orage sur le relief.

Les températures

Les températures minimales iront de 12 à 18 degrés du nord au sud, jusqu'à 22 sur le littoral méditerranéen.



Les maximales seront en baisse du Nord-Ouest à la Lorraine, elles ne dépasseront pas 18 à 23 degrés. Du Sud-Ouest à l'Alsace, elles varieront entre 24 et 28 degrés, et sur le quart sud-est, elles atteindront 27 à 33 degrés.