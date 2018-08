Météo en France du dimanche 5 août : canicule et grisaille

publié le 05/08/2018 à 06:38

Un temps qui oscillera entre grisaille et températures caniculaires. Au matin, le ciel sera dégagé, hormis quelques nappes de nuages bas et bancs de brouillard sur le nord de la Bretagne, sur les Hauts de France et le sud de l'Aquitaine. Cette grisaille se résorbera avant la fin de la matinée.



Comme samedi, des nuages bourgeonneront en montagne, notamment sur les Pyrénées, la Corse, les Alpes et le sud du massif Central. Ils conduiront à des averses, parfois à des orages. Ces développements orageux risquent d'être virulents sur les Alpes du sud jusqu'à l'intérieur de la région PACA, avec localement de fortes pluies en peu de temps.

Des nuages déborderont vers la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la plaine languedocienne, apportant un risque isolé d'ondée ou d'orage. Ailleurs, le temps restera très ensoleillé.

Les températures

Côté températures, elles restent toujours aussi élevées. La nuit de samedi à dimanche a encore été chaude, en particulier en milieu urbain, en vallée du Rhône et sur la bordure méditerranéenne.



Seul la Bretagne, au nord de la Seine, a été épargné avec des températures nocturnes comprises entre 14 et 17 degrés. Dans la région de Perpignan, les thermomètres pourront encore rester proches des 30 degrés.





Les températures maximales fléchiront légèrement sur le nord-est mais resteront très élevées en général. Il est prévu 23 à 28 degrés sur les côtes de Manche, 29 à 35 sur le reste de la moitié nord, 33 à 37 au sud, localement 38 à 40 degrés, notamment dans le sud-est.