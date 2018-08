Météo en France du dimanche 26 août : le soleil fait son retour

publié le 26/08/2018 à 07:45

Le temps dimanche sera à nouveau ensoleillé sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Manche, selon les prévisions de Météo-France. La journée débutera sous un ciel en demi teinte, ponctué de plaque de nuages bas ou de bancs de brouillards localisés. En revanche, le temps sera déjà bien chargé de la Bretagne à la Normandie.



Ce sont les nuages d'une nouvelle perturbation qui, en cours de journée, vont s'étaler entre la Bretagne et les Hauts-de-France en donnant des pluies faibles, devenant plus modérées en fin d'après-midi.

Ce mauvais temps s'accompagnera d'un renforcement du vent de sud-ouest qui atteindra 70 à 80 km/h en pointe le long des côtes de Manche. A l'avant de cette perturbation, le ciel s'obscurcira, l'après-midi, entre les Pays de la Loire, la région parisienne et les Ardennes.

Sur le reste du pays, après dissipation des résidus d'averses matinales entre la Côte-d'Azur et le nord de la Corse, ainsi que des nuages bas sur l'Aquitaine et les Charentes, l'après-midi sera très ensoleillé dans une atmosphère qui se réchauffera un peu.



Sur le pourtour méditerranéen, soleil et vent domineront. Les rafales atteindront 70/80 km/h pour la tramontane, 70/90 pour le mistral et le vent d'ouest sur les extrémités corses.

Températures

Les températures minimales varieront entre 6 et 9 degrés dans l'intérieur d'une large moitié nord, 10 à 15 degrés ailleurs et 17 à 23 près de la Méditerranée.



Les maximales atteindront 17 à 20 degrés le long de la Manche, 20 à 25 degrés sur la plus grande partie du pays, et 26 à 30 degrés en se rapprochant de la grande Bleue.