publié le 02/09/2018 à 07:24

Le temps dimanche 2 septembre sera ensoleillé sur la plupart des régions, selon les prévisions de Météo-France. Sur la façade est du pays, le temps sera mitigé. De l'Alsace au Jura, la Savoie et jusqu'aux Alpes-Maritimes et l'est de la Corse, le ciel s'ennuagera en matinée.



Il sera souvent très chargé l'après-midi avec quelques ondées éparses sur les Alpes frontalières, et des orages sur la façade orientale de la Corse voire sur l'arrière-pays niçois. La pointe bretonne verra également persister quelques nuages, entre deux éclaircies.

Partout ailleurs, le ciel sera généralement dégagé. Si le mistral se calmera sur la vallée du Rhône, le vent de nord restera sensible sur la moitié nord, il limitera la hausse des températures.

Les minimales seront voisines de 10 degrés dans les terres, 14 à 20 en bord de mer. Les maximales iront de 20 à 26 degrés sur le Nord et l'Est, 25 à 30 au sud de la Loire et sur le Sud-Est.