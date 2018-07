publié le 15/07/2018 à 08:16

Ce dimanche 15 juillet, le temps restera estival, mais il sera orageux du Sud-ouest aux régions de l'est jusqu'aux Alpes, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, le temps sera menaçant sur le Sud-ouest avec déjà quelques ondées orageuses. En journée, il deviendra nettement plus orageux du Sud-ouest au Nord-est et aux Alpes.



Localement, les orages seront forts dans le Sud-ouest. En soirée, une nouvelle vague orageuse affectera le Sud-Ouest. Le soleil dominera près de la Méditerranée ainsi que de la Bretagne aux Hauts-de-France après quelques nuages bas près des côtes en fin de nuit. Quelques ondées seront possibles en d'après-midi vers les Pays de la Loire. Au sud, la tramontane soufflera en fin de journée sur le Roussillon.

Côté températures, le matin, on attend pas moins de 17 à 21 degrés dans le Sud-Ouest, 20 à 24 près de la Méditerranée, 13 à 17 degrés ailleurs. L'après-midi, les températures seront comprises entre 22 et 26 degrés près de la Manche, 28 à 33 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 32 à 35 degrés en Provence.