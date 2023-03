Lumière zodiacale : qu'est-ce que c'est et comment observer le phénomène visible jusqu'à la fin mars ?

Les soirées du mois de mars sont propices pour admirer la lumière zodiacale. Ce phénomène astronomique, visible dans l'hémisphère nord depuis quelques jours, peut être observé jusqu'au 21 mars.

Il s'explique par la réflexion de la lumière du Soleil sur les poussières flottant dans le plan du système solaire. Ces dernières proviendraient notamment de comètes et de météorites qui se sont rapprochées du Soleil et ont éjecté de la matière.

La lumière zodiacale peut être vue dans "les jours qui entourent l'équinoxe de printemps" et "pendant les 10 premiers jours d’avril", précise Numerama. Notez qu'il est possible d'observer ce phénomène céleste aux latitudes moyennes à condition de bénéficier naturellement du ciel sombre. Ainsi, il convient de tourner son regard vers l'ouest après le coucher du soleil. Si les conditions sont bonnes et que la zone est abritée de toute pollution, une lueur triangulaire ou ovale apparaitra.

La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info