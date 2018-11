Dans le ciel

publié le 18/08/2018 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir notre planète, depuis les entrailles de la terre jusqu'à la stratosphère. Chaque samedi, des invités vous feront partager leurs point de vue sur la planète depuis les abysses marins jusqu'à l'espace en passant par la terre ferme ou les sommets.



L'émission du jour

Aujourd'hui, le Lieutenant-colonel Cédric Tranchon et Pierre Chabert, Président fondateur d'AIRSTAR seront les invités de Louis Bodin pour parler d'aviation.

Cédric Tranchon est pilote de chasse et ex-commandant de la Patrouille de France

Les Secrets d’un Leader, dans les coulisses de la Patrouille de France (Ed. Robert

Laffont, octobre 2014).



Pilote d’hélicoptère, de parapente et d’ULM, Pierre Chabert est aussi le fondateur du Groupe AIRSTAR, leader mondial des ballons éclairants.

C’est en 1994 qu’il a eu l’idée d’insérer des systèmes d’éclairage puissants dans des ballons

gonflés à l’hélium et destinés à l’évènementiel, le BTP, les secours et le cinéma.





Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.