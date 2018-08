publié le 01/08/2018 à 13:39

Un nouvel épisode caniculaire va toucher la France en fin de semaine, à partir du jeudi 2 août. Mercredi, 19 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule, de la plaine d'Alsace, à la vallée du Rhône jusqu'au pourtour méditerranéen.



Mais pourquoi va-t-il faire si chaud ? Météo France prévoit une "remontée d'air saharien vers la péninsule ibérique puis la France entre lundi 30 juillet et jeudi 2 août 2018".

Une masse d'air remontera du Sahara vers l'Espagne et le Portugal au milieu de la semaine. Des températures exceptionnelles sont donc annoncées dans ces pays, entre 40 et 45°, "qui jusqu'à présent connaissaient un été sans chaleur notable et même un peu au-dessous des moyennes saisonnières sur l'ouest de la péninsule".



"Cet air très chaud débordera sur la moitié sud de la France à partir de jeudi (2 août) puis remontera d'ici samedi jusqu'à la moitié nord, tout en étant moins extrême que chez nos voisins ibériques" détaille Météo France. À partir de jeudi, c'est toute la moitié sud de la France qui devrait être concernée par les températures caniculaires (entre 35 et 40 degrés).

Le mois de juillet 2018 devrait être le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure à la normale de 2,4 degrés, selon un bilan provisoire établi par Météo-France vendredi 27 juillet.

Les températures sont liées à une remontée d'air saharien Crédit : Capture d'écran / Météo France